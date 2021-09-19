Türkiye Son dakika: Manisa'daki yangın söndürüldü

Son dakika: Manisa'daki yangın söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Manisa'daki yangın söndürüldü

Manisa'da Soma ilçesinde, ormana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 1 dönüm orman küle döndü.

19 Eylül 2021, Pazar 20:24 Son Güncelleme:
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Soma'nın kırsal Yağcılı Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye 1 söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 dönüm orman zarar gördü.

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa) (DHA)

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