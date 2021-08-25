Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, iki helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.





Kula'nın kırsal Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi.

Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.



