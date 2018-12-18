CHP Parti Meclisi'nde Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin kapalı oylama kararı alındı.

CHP Parti Meclisi'nde kapalı oylamadan salt çoğunluğun kabul oyunu alan Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

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MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş Twitter hesabından, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



