İşte Canova'nın aktardığı kulis bilgileri:

İki gün önce hem Meral Akşener'in hem de Musavvat Dervişoğlu başta olmak üzere birkaç İYİ Partili kurmayın Mansur Yavaş ile görüştüğü ortaya çıktı. O görüşmelerde Mansur Yavaş'ın Ankara'da İYİ Parti'nin adayı olarak seçime girmeyi düşünmediğini ilettiği öğrenildi. İYİ Partili kaynaklar "Bizim için Mansur Yavaş formülü bitti" ifadesini kullandı.

Bu noktada CHP'nin Ankara'dan Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda destek vereceklerini de belirten kaynaklar "Ancak CHP'de de Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimse Mansur Yavaş ismine sıcak bakmıyor" tespitinde bulundu.

Dolayısıyla CHP'nin de Cengiz Topel Yıldırım ismi üzerinde yoğunlaştığı konuşuluyor. Edindiğim bilgilere göre Meral Akşener ile Cengiz Topel, Yıldırım arasında da bir görüşme gerçekleşti. İYİ Parti cephesi bu isme de soğuk bakmadığı mesajını veriyor ancak henüz CHP'nin kararının netleşmediği de vurgulanıyor. İYİ Partili kaynaklar işbirliği görüşmeleri için "Biz problem çıkaran değil çözmeye çalışan bur tutum içindeyiz, yeter ki sonuç alınsın" mesajını verdi. Ankara değil hiçbir yerde ısrarcı olmadıklarını adil bir çözüm talep ettiklerini vurguladı.