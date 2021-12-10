Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen Bomba Düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi.







