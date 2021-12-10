Son dakika... Mardin'de polis aracına konan bomba düzeneği ile ilgili 4 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Aralık'ta Siirt'teki miting programında görevlendirilen Çevik Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak 4 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 4 şahıs gözaltına alındı" denildi.
10 Aralık 2021, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen Bomba Düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi.
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