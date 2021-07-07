Türkiye Son dakika: Mardin'de şehit olan Cihan Çifcibaşı için tören düzenlendi

Son dakika: Mardin'de şehit olan Cihan Çifcibaşı için tören düzenlendi

Türkiye

Son dakika: Mardin'de şehit olan Cihan Çifcibaşı için tören düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, askeri araca teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı için tören düzenlendi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:13 Son Güncelleme:
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı için tören düzenlendi.

Mardin Havalimanı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende konuşan 70. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli Piyade Albay Oğuz Timur, şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm silah arkadaşlarına sabır diledi.

Törene, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Daha sonra şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e uğurlandı.


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