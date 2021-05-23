Türkiye Son dakika: Market çalışanı maske uyarısı yapınca dehşet saçtı!

Son dakika: Market çalışanı maske uyarısı yapınca dehşet saçtı!

Türkiye

Son dakika: Market çalışanı maske uyarısı yapınca dehşet saçtı!

Yalova’da kimliği belirsiz müşteri, maske uyarısı yapan Barış Alacahan'ın burnunu kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

23 Mayıs 2021, Pazar 17:27 Son Güncelleme:
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Yalova’da kimliği belirsiz müşteri, kendisini maske takması konusunda uyaran market çalışanı Barış Alacahan’a (33) yumruk attı. Burnu kırılan Alacahan hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay anı iste saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı Barış Alacahan, içeriye maskesiz girmek isteyen müşteriyi uyardı. Bunun üzerine kimliği belirsiz müşteri, Alacahan ile tartışmaya başladı. Bir süre marketin önünde bekleyen şüpheli, market çalışanına saldırdı.

Yüzüne yumruk darbesi alan Alacahan’ın burnu kırıldı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralanan market çalışanı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Barış Alacahan, kendisine saldırandan şikayetçi oldu.

Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.


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