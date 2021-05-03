Ekonomi Son dakika: Marketlerin internetten satış yapmasına TESK Başkanı'ndan tepki

Son dakika: Marketlerin internetten satış yapmasına TESK Başkanı'ndan tepki

Ekonomi

Son dakika: Marketlerin internetten satış yapmasına TESK Başkanı'ndan tepki

Tam kapanma sürecinden pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin internetten satış yapmaya devam etmesine Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den tepki geldi. Palandöken, ' Olan yine esnaf ve sanatkarlara oluyor. Esnaf, haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor.' dedi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:13 Son Güncelleme:
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında pazar günleri kapalı olan zincir marketlerin, satışlarına internetten devam etmesini eleştirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "tam kapanma" döneminde kapalı olması gereken sektörlerin internet üzerinden satışlarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yerleri kapalı olan esnafın satamadığı ürünlerin tamamının internetten satılabildiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Genelgeyle pazar günleri zincir marketler kapalı olduğu halde kargo ve lojistik firmaları aracılığıyla satışa devam ediyor. İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde tüm sektörlerde internet üzerinden satışlar yapılabiliyor. AVM'ler kapalı ama buralarda satılan ürünlerin tamamına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Olan yine esnaf ve sanatkarlara oluyor. Esnaf, haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor. Madem bu sektörlerde tam kapanma var, bunların yaptıkları satışlar Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarınca incelenmeli ve yasak günlerinde satışların nasıl yapılabildiği sorulmalı."


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