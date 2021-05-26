Türkiye Son dakika! Markette yaptığı kameraya yansıdı! Polis her yerde arıyor

Son dakika! Markette yaptığı kameraya yansıdı! Polis her yerde arıyor

Türkiye

Son dakika! Markette yaptığı kameraya yansıdı! Polis her yerde arıyor

İzmir'in Buca ilçesinde, bir süpermarkette güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi polis tarafından her yerde aranıyor.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
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İzmir Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti. Şüpheli daha sonra marketten çıktı. Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip, şikayetçi oldu.


Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp, sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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