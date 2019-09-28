Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem Avrupa Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgiye göre İstanbul ve Marmara Denizi'nde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak saat 14.03'te Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin şiddetini 3.7 olarak açıklarken AFAD ise 3.8 olarak duyurdu.