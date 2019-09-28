Son dakika! Marmara Denizi'nde deprem
Avrupa Sismoloji Merkezi'nden alınan bilgiye göre İstanbul ve Marmara Denizi'nde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak saat 14.03'te Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin şiddetini 3.7 olarak açıklarken AFAD ise 3.8 olarak duyurdu.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
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