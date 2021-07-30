Türkiye Son dakika: Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı

Son dakika: Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı

Türkiye

Son dakika: Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı

Son dakika haberine göre, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla YÖK Başkanlığı'na atandı.

30 Temmuz 2021, Cuma 03:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

Resmi Gazete yayımlanan kararda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Özvar seçilmiştir." ifadeleri yer aldı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Su gibi aziz
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Dönek' ya da 'liboş'
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını