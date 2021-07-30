Son dakika: Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı
Son dakika haberine göre, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla YÖK Başkanlığı'na atandı.
30 Temmuz 2021, Cuma 03:17 Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
Resmi Gazete yayımlanan kararda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Özvar seçilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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