Son dakika! Marmara'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Bursa''nın Mudanya ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

15 Aralık 2018, Cumartesi 12:45 Son Güncelleme:
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Son dakika! Marmara'da korkutan deprem

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 12.26'da, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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