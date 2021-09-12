Türkiye Son dakika: Marmaray arızalanınca yolcular rayların üzerinde yürüdü

Son dakika: Marmaray arızalanınca yolcular rayların üzerinde yürüdü

Türkiye

Son dakika: Marmaray arızalanınca yolcular rayların üzerinde yürüdü

Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcuların rayların üzerinde yürümeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

12 Eylül 2021, Pazar 22:36 Son Güncelleme:
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Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu.

Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu. Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Ahmet YEŞİLMEN - DHA

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