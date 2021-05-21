Türkiye Son dakika: Marmaray'da tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada

Son dakika: Marmaray'da tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada

Türkiye

Son dakika: Marmaray'da tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada

Son dakika haberine göre, Marmaray'da 4 kişinin tartıştıkları genci tekme tokat dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

21 Mayıs 2021, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Marmaray'da 4 kişi tartıştıkları genci darbedip, durağa yanaşan trenden indirdi. O anlar kameralara yansıdı.


Olay, çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece yönünde giden trende bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli darbettikleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi. Kavga anları durakta bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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