Marmaray'da seferler başladı

Sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamayan Marmaray seferleri 15 dakika arayla yapılmaya başladı

11 Aralık 2018, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Marmaray'da seferler başladı

Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi. 

İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapıldı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Yaklaşık 2 saat yapılamayan Marmaray seferleri, arızanın giderilmesinin ardından 15 dakika arayla yapılmaya başlandı.

İBB'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI

İstanbul büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, "Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

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