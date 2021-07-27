Son dakika: Marmaris açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ortaca'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dişibilmez Burnu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu belirlenen 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA



