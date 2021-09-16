Türkiye Son dakika: Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika: Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Türkiye

Son dakika: Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

16 Eylül 2021, Perşembe 01:03 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Eylül saat 08.00 ve 14.10'da Marmaris ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)

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