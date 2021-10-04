Türkiye Son dakika: Marmaris açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika: Marmaris açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Son dakika: Marmaris açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can salındaki 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

04 Ekim 2021, Pazartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botlar ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik botlar ve can salındaki 77 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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