Türkiye Son dakika: Marmaris Turunç'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika: Marmaris Turunç'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Türkiye

Son dakika: Marmaris Turunç'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanlardaki söndürme çalışmasını sürdüren ekipler, Turunç Mahallesi'nin ormanlık alanına sıçrayan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

01 Ağustos 2021, Pazar 19:15 Son Güncelleme:
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Alevlerin Turunç Mahallesi'ne ilerlemesi üzerine yetkililer bölgedeki vatandaşları, otel çalışanlarını ve tatillerini geçirenleri uyardı.

Bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla mahalleden ayrıldı. Bazı tatilcilerin ise teknelerle ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan taksi botlarla bölgeden ayrıldığı görüldü.

Bölgeye sadece uzman ekiplerin girmesine izin veriliyor.

Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

İlçede ormanlık alanlardaki söndürme çalışmasını sürdüren ekipler, Hisarönü Mahallesi'nin dağlık alanında etkili olan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Çalışmalara orman personelinin yanı sıra Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip ve gönüllüler de destek veriyor.

Ula ilçesi kırsalında yaşayan bazı vatandaşlar, yangın söndürme ekiplerine imece usulü hazırladıkları su, buz ve gıda dağıttı.

Gönüllü olarak bölgede bulunan Bülent Çakır, AA muhabirine, yangın söndürme işçilerine destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Herkesin elinden geldiğince katkıda bulunduğunu ifade eden Çakır, "Buraya yaklaşık 80 kilometre uzaklıktan geldik. Buzları arazözlere ve yangın söndürme işçilerine dağıtıyoruz. Burada en çok buz ve soğuk su lazım." dedi.

AA

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