Türkiye Son dakika: Marmaris ve Datça'ya tatilci akını! 36 saatte 75 bin araç geçti

Son dakika: Marmaris ve Datça'ya tatilci akını! 36 saatte 75 bin araç geçti

Türkiye

Son dakika: Marmaris ve Datça'ya tatilci akını! 36 saatte 75 bin araç geçti

Marmaris ve Datça’ya vatandaşlar akın etti. Kurban Bayramı'nı geçirmek için Marmaris’e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı.

18 Temmuz 2021, Pazar 12:56 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris ve Datça’ya gelmek için yola çıkan vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Bu iki ilçeye gidiş güzergahındaki Marmaris-Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında ekipler denetimlerini sürdürürken, burada 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve polis ekipleri evrak, sicil taraması yaptı. Jandarma 'Çimen' adlı narkotik köpeği ile araçlarda uyuşturucu aradı.

Normal günlerde 11-13 bin arasında aracın geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram nedeniyle cuma 19.00 ile pazar 11.00 saatleri arasında, 36 saatte 75 bin aracın geçtiği belirtildi. Çoğunluğu İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara ile Karadeniz illerinden gelenlerin geçiş yaptığı kontrol noktasında bayram boyunca sıkı denetimler yapılacağı ifade edildi.

Bu arada Marmaris ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğun araç trafiği görüldü. Zaman zaman trafik tıkanırken uzun beklemeler yaşandı. Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik güzergahı araçlar 20 dakikada gidebildi.

İstanbul'dan Marmaris İlçesi'ne ilk defa tatile gelen Murat Yalçıntaş, "Marmaris'te 5 gün ailemle tatil yapıp başka bir şehre geçeceğiz. Kısa süreli bir tatil olacak" dedi.

Çetin Özgüleç ise, "Marmaris'te tatilimi yapıyorum. Bir konser için Bodrum'a gittim, geri dönüp tekrar tatile devam. Bu tür denetimler artırılarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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