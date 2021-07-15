Son dakika: Marmaris’te HDP binasına silahlı saldırı

İzmir’de geçen ay HDP İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dün de Marmaris’te HDP İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi.

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Saldırgan A.T.D. (28), elinde av tüfeğiyle HDP binasına girdi. Sabah 06.20 sıralarında gerçekleşen saldırı sırasında binada kimse bulunmuyordu. A.T.D., içeride silahını defalarca ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, gözaltına alındı. Parti binasında, duvarlarda ve eşyalar üzerinde çok sayıda saçma izi olduğu gözlendi. Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve ‘mala zarar verme’ suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

MUĞLA VALİLİĞİ: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Muğla Valiliği “Saldırıyı gerçekleştiren A.T.D. isimli şahıs, olay mahallinde güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir” denildi.

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesi’nde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.