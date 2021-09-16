Türkiye Son dakika: Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika: Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Son dakika: Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

16 Eylül 2021, Perşembe 20:40 Son Güncelleme:
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Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışması yürütüyor.

AA

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