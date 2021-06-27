Türkiye Son dakika: Marmaris'teki yangın büyüyor! Acı haber geldi: 1 personel şehit oldu

Son dakika: Marmaris'teki yangın büyüyor! Acı haber geldi: 1 personel şehit oldu

Türkiye

Son dakika: Marmaris'teki yangın büyüyor! Acı haber geldi: 1 personel şehit oldu

Son dakika haberine göre; Muğla Marmaris'te yangın çıktı. Ormanlık alanda yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu.' denildi.

27 Haziran 2021, Pazar 12:05 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Muğla'nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Marmaris'te ormanlık alanda başlayan yangın, saniyeler içerisinde büyüdü.



Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA: 1 PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU  

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın" denildi.

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Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.




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