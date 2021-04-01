Son dakika: Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Mart ayında ihracat rakamlarında olumlu tablo güçlenerek devam ediyor. Pandemi tedirginliğe sebep olurken aşılama çalışmaları 2021 yılına daha pozitif bakmamıza neden oluyor. Dış pazarlarımızda görünecek rahatlama ihracatımızı olumlu etkileyecektir. Halihazırdaki ihracatımızdan daha fazlasını dünyanın farklı nokta ve ülkelerine gerçekleştiriyor olacağız. Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı. Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



