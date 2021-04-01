Ekonomi Son dakika: Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Son dakika: Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Ekonomi

Son dakika: Mart ayında ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

Son dakika haberine göre, Mart ayı ihracat rakamları belli oldu. Mart ayında ihracat yüzde 42 oranında artarak 18.98 milyar dolar oldu.

01 Nisan 2021, Perşembe 12:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Mart ayında ihracat rakamlarında olumlu tablo güçlenerek devam ediyor. Pandemi tedirginliğe sebep olurken aşılama çalışmaları 2021 yılına daha pozitif bakmamıza neden oluyor. Dış pazarlarımızda görünecek rahatlama ihracatımızı olumlu etkileyecektir. Halihazırdaki ihracatımızdan daha fazlasını dünyanın farklı nokta ve ülkelerine gerçekleştiriyor olacağız. Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı. Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Ödenen primler geri alınabilir mi?
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
İnternete fısıldayın, masraftan kurtulun
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Gelsin siparişler!
Özlem Denizmen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan imzaladı! Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz verilecek