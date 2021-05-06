Son dakika: Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri bugün yapılacak
Son dakika haberine göre, Burs ve kredi ödemeleri bugün yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
06 Mayıs 2021, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin, öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mayıs'ta TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını kaydetti. TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar 6 Mayıs, 2 olanlar 7 Mayıs, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.
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