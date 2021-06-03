Ekonomi Son dakika… Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika… Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekonomi

Son dakika… Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 16.59 olarak gerçekleşti.

03 Haziran 2021, Perşembe 10:06 Son Güncelleme:
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TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.


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