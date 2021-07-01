Türkiye Son dakika: MEB, 15 Temmuz dolayısıyla yarışma düzenleyecek

Son dakika: MEB, 15 Temmuz dolayısıyla yarışma düzenleyecek

Türkiye

Son dakika: MEB, 15 Temmuz dolayısıyla yarışma düzenleyecek

Son dakika haberine göre, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 'Millet Olmak' temalı afiş ve slogan yarışması düzenleyecek.

01 Temmuz 2021, Perşembe 10:43 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde "Millet Olmak" temalı Liseler Arası Afiş ve Slogan Yarışması'nda "söyleyecek sözü, geleceğe bırakacak izi olsun" isteyen gençler yarışmaya davet edildi.

Öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, örgün eğitime devam eden tüm lise öğrencileri katılabilecek.

35x50 santimetre ebadında yapılacak afiş çalışmasında teknik sınırlama olmayacak. Afişler, kara kalem, sulu boya, kuru boya, guaj boya, akrilik, yağlı boya, kolaj tekniğiyle yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da tasarlanabilecek.

Sloganlar ise en fazla 10 sözcükten oluşacak ve "milli birlik ve demokrasi" konusunda farkındalık geliştirici içerikte olacak.

Çalışmalar, en geç 5 Temmuz mesai bitimine kadar il müdürlüklerine okul yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecek.

Eserler, şehir bazında değerlendirmeye tabi tutulup her ilde birincilik alan eser, ilini ulusal düzeyde temsil etmek üzere 8 Temmuz saat 17.00'ye kadar "basin@meb.gov.tr" adresine dijital ortamda gönderilecek.

Dereceye girenler, 12 Temmuz'da Basın Müşavirliğince ilan edilecek.


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