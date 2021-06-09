Türkiye Son dakika: MEB 81 ile gönderdi...12. sınıflar dikkat! Tarih verildi, 5 Temmuz'da başlıyor

Son dakika: MEB 81 ile gönderdi...12. sınıflar dikkat! Tarih verildi, 5 Temmuz'da başlıyor

Türkiye

Son dakika: MEB 81 ile gönderdi...12. sınıflar dikkat! Tarih verildi, 5 Temmuz'da başlıyor

Son dakika haberine göre MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 81 ile yazı gönderdi. 12. sınıf öğrencileri ve mezunları ilgilendiren haber... 5 Temmuz'da başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını duyurdu. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün - açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi.

Son dakika haberine göre, Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek eğitim, 5 Temmuz - 27 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek. Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek.

Kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere diğer kurallara titizlikle uyulacak.

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