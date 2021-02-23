Türkiye Son dakika: MEB duyurdu! Yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: MEB duyurdu! Yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

Son dakika: MEB duyurdu! Yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız.' dedi. İşte Bakan Seluk'un yüze yüze eğitim açıklaması...

23 Şubat 2021, Salı 14:00 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.

Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021


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