Gelen son dakika haberine göre; MEB, 6 Haziran'da gerçekleştirecek LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı. LGS kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl 6 Haziran'da gerçekleştirecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

BAKAN SELÇUK'TAN LGS PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Bakan Selçuk, 'LGS’ye katılacak öğrencilerimize sınav kılavuzunu yayımladığımızın haberini vermek isterim. Başvurularınız, bugünden itibaren Bakanlığımızca merkezî olarak gerçekleştirilecek. Hazırlık sürecinde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum.' dedi.