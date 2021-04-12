Türkiye Son dakika... MEB yayımladı, Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

Son dakika... MEB yayımladı, Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

Türkiye

Son dakika... MEB yayımladı, Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

Son dakika haberine göre, MEB okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler için Tasarım Beceri Atölyesi rehberi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili flaş açıklama geldi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 16:17 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nca, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler için 'Tasarım Beceri Atölyesi' rehberi yayımlandı. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, "Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz" dedi. İşte haberin ayrıntıları...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim süreçlerinde içerik ve uygulamanın geliştirilmesi amacıyla ilkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılmasına yönelik çalışmaları destekleyen 'Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulması hedefi gerçekleşiyor. Bugüne kadar ülke genelindeki okullarda 9 bin 133 adet Tasarım Beceri Atölyeleri kurularak, öğrencilerin hizmetine sunuldu. Ayrıca, oul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler için 'Tasarım Beceri Atölyesi' rehberi yayımlandı.

BAKAN SELÇUK: BİNLERCE DENEYİMİMİZ OLDU

Açıklama değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, "Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil; deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz. Bunun için eğitim ekosistemleri oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yaşam becerileri güçlü, sanatın ve tasarımın ince ayarından geçmiş nesiller, dünyanın her türlü meydan okumalarına karşı güçlü ve zarif bir duruş sergileyebilmektedir" dedi.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Sanatın ince ayarından geçmiş, içindeki müfredatı açığa çıkarabilmiş nesiller yetiştirmek için oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyeleri'mizde (TBA) şimdi binlerce deneyimimiz oldu" ifadelerini kullandı.

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