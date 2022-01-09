Türkiye Son dakika: MEB'den lisedeki tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama

Son dakika: MEB'den lisedeki tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama

Türkiye

Son dakika: MEB'den lisedeki tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama

MEB duyurdu! Dün sosyal medyada yayılan ve lisede tepki çeken görüntülerle ilgili ve soruşturma başlatıldı. MEB'in açıklamasında, 'Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir.' denildi.

09 Ocak 2022, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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SIRADAKİ HABER Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soruşturma açıklaması