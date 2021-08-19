Son dakika: MEB’den sağlık mazereti duyurusu

"Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamda görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme isteğine ilişkin başvuruları ve yer değiştirme işlemleri, Bakanlık Makamının 02/08/2018 tarihli ve 49969 sayılı onay çerçevesinde aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda takvimde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilecek. Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu başvuru ve onay işlemleri 23-27 Ağustos, ayrılma ve başlama 6 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek."