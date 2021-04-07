Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

"BİLİM KURULU SİYASİ RANT MALZEMESİ DEĞİLDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdıklarını vurgulayarak, "Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Eskişehir, Çorum ve Malatya’da, Valilikler uzaktan eğitim kararı aldı. Bu illerde okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün eğitim verilecek.

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda ise ikinci bir karara kadar tam zamanlı uzaktan eğitim yapılacak. Ancak alınan genel karar çerçevesinde çok yüksek riskli iller dahil, liselere giriş sınavına katılacak olan 8. sınıflarda haftada 12-22 saat, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıflarda ise haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilecek.

İSTANBUL'DA UZAKTAN EĞİTİM İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Ayrıca 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen kurslar, cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere yüz yüze olabilecek. Artan vakalar nedeniyle İstanbul için de uzaktan eğitimin gündeme gelmesi bekleniyor.

OKUL BAZLI KAPATMA

İllerde alınan genel kararların yanı sıra bir okulda öğretmen veya öğrencilerde vaka çıkması durumunda okul bazlı kapatmalar da yapılıyor. Örneğin İzmir, Diyarbakır, Zonguldak, Sakarya, Bitlis gibi birçok ilde kapatılan okullar var.

Eğitim-Sen’in paylaştığı bilgilere göre 15 Şubat - 4 Nisan tarihleri arasında Kovid-19 nedeniyle vefat eden eğitimcilerin sayısı 16’ya ulaştı. 29 Mart-4 Nisan haftasında bin 178 öğretmen, bin 455 öğrenci, 136 personel pozitif ve temaslı kategorisinde yer alırken, vaka görülen farklı illerde 66 okulda uzaktan eğitime geçildi

YALOVA'DA UZAKTAN EĞİTİM

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında ‘Koronavirüs Tedbirleri kapsamında Eğitim Uygulamaları’ gündemi ile toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir.

Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 07.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi” denildi.

ANKARA'DA UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.

Ankara'da salgının seyrine işaret edilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.

Açıklamada, "Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır." ifadesine yer verildi.

ERZURUM

Erzurum'da 5, 6, 7 ile lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda uzaktan eğitim kararı alındı. İl genelinde ilkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde sürdürülecek. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

AFYONKARAHİSAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi.

Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu’nda 12 Nisan’a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.

TERAVİH NAMAZI KARARI

Ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil, evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz." bilgisini verdi.

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan pilot, kabin memuru ve yükleme uzmanları (load master), Kovid-19 aşısı olmaya başladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 personelin, Sağlık Bakanlığının aşı sistemine bildirildiği aktarıldı.



