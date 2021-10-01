İşte Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Çıkartılacak kanunların, yürütülecek çalışmaların devletimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 101. yılını idrak ettiğii yüce Meclisimiz bu yasama döneminde temsil ettiği Türk milletinin önünü açan çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Salgın sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık emekçilerine teşekkür ediyorum. Okul özleminin bitmesi de bizleri memnun etmektedir.

İçinde bulunduğumuz süreç 1. Meclis'in şartlarına benzer şartlar içermektedir. Dış saldırıların şekli değişmiştir, ne var ki sömürgeci zihniyetin emelleri değişmemiştir.

Güçlü iradenin Meclisimizin çalışma içeriğine aksetmesini de ümit etmekteyim. Bu çatı altında hiç kimse ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz. Her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz.

Önceki yasama döneminde gece gündüz çalışarak önemli kanunların çıkmasına vesile olduk. Bu yasama döneminde de hayret göstereceğimizi biliyoru