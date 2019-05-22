  • Haberler
  • Gündem
  • Son dakika! Meclis'e girmeye çalışan 2 DHKP-C'li terörist tutuklandı

Son dakika! Meclis'e girmeye çalışan 2 DHKP-C'li terörist tutuklandı

TBMM’ye girmeye çalışırken yakalanan 2 DHKP-C'li terörist sevk edildikleri adliyede tutuklandı

22 Mayıs 2019, Çarşamba 10:14 Son Güncelleme:
A A
Son dakika! Meclis'e girmeye çalışan 2 DHKP-C'li terörist tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Meclis'te 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan DHKP-C ile bağlantılı 1 kadın ve 1 erkek zanlı, emniyetteki işlemleri sona ermesinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. 2 şüpheli, burada soruşturma savcısına ifade verdi. Zanlılar, ifadelerinin ardından tutuklandı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...