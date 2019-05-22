Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Meclis'te 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan DHKP-C ile bağlantılı 1 kadın ve 1 erkek zanlı, emniyetteki işlemleri sona ermesinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. 2 şüpheli, burada soruşturma savcısına ifade verdi. Zanlılar, ifadelerinin ardından tutuklandı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.