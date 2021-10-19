Türkiye Son dakika: Meclis'te kabul edildi! O süre 1 yıl daha uzatıldı

Son dakika: Meclis'te kabul edildi! O süre 1 yıl daha uzatıldı

Türkiye

Son dakika: Meclis'te kabul edildi! O süre 1 yıl daha uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

19 Ekim 2021, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti Tezkeresi'nde, Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne TSK'nın askeri katkıda bulunması için 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanmasına yönelik, TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı. TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için en son 6 Ekim 2020'de verilen iznin, 31 Ekim 2021'den itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına izin verilmesi istendi.

Tezkere üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylama ile Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti Tezkeresi kabul edildi.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA (DHA)

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