Son dakika: Memur alımı için devlet kadro açtı! Memur olmak isteyenler dikkat! İşte aranan kadrolar..
Memur alımı için devlet onlarca ilan açtı. Memur olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı ilanlarla devlette işe başlayabilecek. Memur alımı için KPSS ve bazı başka şartlar aranıyor. Müfettiş, itfaiye, akademik personel, zabıta gibi işler için binlerce kadro açıldı. İşte personel aranan kadrolar...
23 Haziran 2021, Çarşamba 11:01 Son Güncelleme:
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Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alıyor
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kapadokya Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak
ADALET BAKANLIĞI
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Kapsamında İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Alınacaktır
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hitit Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Bilgi Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alıyor
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Bilgi Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor
GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
YILDIZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Arel Üniversitesi 65 Öğretim Elemanı alıyor
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alınacaktır
EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alım ilanı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Işık Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alıyor
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Işık Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ankara Medipol Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bayburt Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alacak
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Karadeniz Teknik Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MESKİ)
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20 memur alacak
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 39 Öğretim Üyesi alıyor
AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak
OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Koç Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
YALOVA-KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yalova İli Kadıköy Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali Yönetim Uzmanı Alınacak
(TÜRKAK) TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI
Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Kültür Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kırklareli Üniversitesi 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alacak
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak
SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elemanı Alım İlanı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alıyorUŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uşak Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uşak Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alıyor
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yeditepe Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak
UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel alıyor
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Koç Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere Proje Personeli alıyor
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)
TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli alıyor
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)
TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor
YARGITAY BAŞKANLIĞI
Yargıtay Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 3 Personel Alınacak
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
TÜRSAB enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınav duyurusu
GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı