Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alıyor

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kapadokya Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Kapsamında İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Alınacaktır

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hitit Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Bilgi Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Bilgi Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

YILDIZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi 65 Öğretim Elemanı alıyor

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alınacaktır

EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alım ilanı

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Işık Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alıyor

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Işık Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Medipol Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bayburt Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alacak

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MESKİ)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20 memur alacak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 39 Öğretim Üyesi alıyor

AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak

OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Koç Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

YALOVA-KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yalova İli Kadıköy Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mali Yönetim Uzmanı Alınacak

(TÜRKAK) TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI

Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Kültür Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kırklareli Üniversitesi 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alacak

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak

SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elemanı Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alıyorUŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uşak Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uşak Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alıyor

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak

UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel alıyor

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Koç Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 12 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere Proje Personeli alıyor

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli alıyor

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor

YARGITAY BAŞKANLIĞI

Yargıtay Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 3 Personel Alınacak

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

TÜRSAB enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınav duyurusu

GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı







