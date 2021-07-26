Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı. Memlur-Sen açıklamasında maaş ve ücretlerdeki artışın tek seferde olması gerektiği belirtilirken "Kamu görevlileri enflasyona karşı korunmalı" denildi.

"KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINA YÜZDE 21 ZAM YAPILSIN"

Açıklamada, "Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere %21, 1 Ocak 2023’den geçerli olmak üzere %17, zam yapılsın" ifadeleri kullanıldı.

SENDİKLAR EN DÜŞÜK BRÜT ÜCRETİN BU RAKAMA YÜKSELTİLMESİNİ BEKLİYOR

700 binden fazla kamu işçisini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş ise hükümetten yeni bir teklif bekliyor. Sendikalar en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini talep etti. İlk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulundu.

Hükümet ise kamu işçilerine birinci 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı teklif etti. Ayrıca brüt ücreti 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira; brüt ücreti 3 bin 750 ile 4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam önerisinde bulundu. Zam oranı müzakere sürecinin ardından belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM PAZARLIĞI

Öte yandan yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi için zam pazarlığı başlıyor. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı ise 2 Ağustos'ta yapılacak. Yaklaşık bir ay sürecek müzakere sürecinde 2022 ve 2023 yıllarında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli olacak.



