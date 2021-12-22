Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı toplantı 17.00 sularında başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur konfederasyonlarıyla yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme toplam 20 dakika sürdü.

MEMURLAR BU HABERİ BEKLİYOR

Yaklaşık 18 milyon memur ve memur emeklisinin gündeminde yeni yıl zammı var. Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek.

Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulundular. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE DE MASADA

Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması söz konusu olmuştu.

Ücretlerinin Asgari Ücret kadarki kısmından gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Bu da teşekkür ziyareti olacak şeklinde de duyuruldu.

Diğer başlıklardan biri de 3600 ek gösterge. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı içinde çözüleceğini söyledi. Toplu sözleşmede de imza altına alındı.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: EK ZAM BEKLENTİMİZİ AKTARDIK

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, görüşme sonrası Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz" dedi.

BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU

Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.

Bakanlık, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuş Bakan Vedat Bilgin ise, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağının altını çizmişti.