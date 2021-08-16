Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.

Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi.

Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız." dediği kaydedildi.



