Dünya Son dakika: Merkel'den 'Afganistan' açıklaması: Türkiye ile yakın çalışmalıyız

Son dakika: Merkel'den 'Afganistan' açıklaması: Türkiye ile yakın çalışmalıyız

Dünya

Son dakika: Merkel'den 'Afganistan' açıklaması: Türkiye ile yakın çalışmalıyız

Afganistan'daki son durumun ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Türkiye ile yakın çalışılmalı' dedi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:13 Son Güncelleme:
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı. 

Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi. 

Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız." dediği kaydedildi.


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