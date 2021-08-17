Afganistan'da Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan görüntüler göçmen krizini bir kez daha gündeme getirdi.

Almanya Başbakanı Merkel'den bu konuda flaş bir çağrı geldi. Merkel, AB'nin ortak iltica politikasının olmamasının birliğin zayıf noktası olduğunu söyledi.

Merkel bu açıklaması ile bu yönde bir adım atılması için çağrı yapmış oldu. Merkel, Almanya'nın bu konuya Avrupalı partnerleri ile koordineli bir yanıt verebilmek adına ortakları ile görüşme halinde olduğunun altını çizdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun mülteci politikasını eleştiren Alman Şansölye insanların silah olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.