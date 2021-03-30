TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.

Kavcıoğlu açıklamasında, "Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

AA