Ekonomi Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli faiz açıklaması

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli faiz açıklaması

Ekonomi

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli faiz açıklaması

Merkez bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan son dakika açıklaması. Kavcıoğlu, 'Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

30 Mart 2021, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.

Kavcıoğlu açıklamasında, "Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

AA

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