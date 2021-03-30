Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli faiz açıklaması
Merkez bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan son dakika açıklaması. Kavcıoğlu, 'Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz' dedi.
30 Mart 2021, Salı 14:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.
Kavcıoğlu açıklamasında, "Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN