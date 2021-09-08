TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, "Rezervlerdeki iyileşmeler öngörülerimizle uyumlu seyretmektedir. Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyesine gelmiştir. dedi. Kavcıoğlu "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrolde başarılı olan ülkeler arasında yer almaktadır, bu durum, yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansımıştır.

Gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdığımızda Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk priminde iyileşme alanı olduğunu görüyoruz.

Mayıs 2021 itibarıyla kısa vadeli dış borç 25,7 milyar ABD doları azalarak 1119,2 milyar dolara düşmüştür, bu durum dış borç göstergelerine olumlu yansıyacaktır.

Önümüzdeki dönemde gerek kamu gerekse özel sektör borçluluğuna yönelik gelişmeler tüm dünyada daha çok gündeme gelecektir.

'GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE GÖRE İYİ DURUMDAYIZ'

Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin bir şekilde olumlu olarak ayrışmaktadır, gelişmekte olan ülkelere göre de iyi bir durumdayız.,

Reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir, reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir.

Vaka sayılarının yeniden artmasına sebep olan virüs varyantları salgında belirsizliğe yol açıyor.

Türkiye, Almanya ile beraber İngiltere ve AB ülkelerinden daha iyi performans göstermektedir, vaka sayıları nispeten düşük ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye aşılama bakımından çok iyi performans sergiliyor.

Büyüme performansımızın birçok ülkeyi geride bıraktığını, OECD'de ikinci ülke olduğumuzu söyleyelim. Yıllık büyümede makine-teçhizatın sürükleyici olduğu görülmektedir.

Öncü göstergeler 3.çeyrekte iktisadi faaliyetin dış talebin etkisiyle güçlü seyrettiğini gösteriyor. Hizmetler ve turizm sektöründe toparlanma dengelenmeyi sağlıyor.

Hizmetler ve perakende sektörlerinde kayda değer bir iyileşme görülüyor. Firmalarımızın yatırım ve istihdam eğilimleri oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Yatırım eğiliminin güçlü seyrettiğini memnuniyetle izliyoruz.

Krediye erişimde belirgin bir sorun görülmemekle birlikte, kredi faiz oranlarında yükseklik krediye ulaşımı sınırlamaktadır. Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında toparlanmaya işaret etmektedir.

'SON ÇEYREKTE ENFLASYONUN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Sanayi ve inşaat sektöründeki istihdam artışıyla tarım dışı istihdam salgın öncesi düzeyleri aşmıştır. Önümüzdeki dönemde hizmet sektöründe de salgın öncesi istihdamın aşılacağını öngörüyoruz.

Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine göre özellikle avrupa'ya yapılan ihracatın oldukça güçlü seyrettiğini görüyoruz.

Turizm faaliyetlerinde toparlanmaya ilişkin olumlu sinyaller alıyoruz. Yılın ilk yarısında dış ticaretteki reel dengelenme oldukça belirgin. Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz.

ÜFE ve TÜFE arasındaki fark son dönemde bir çok ülkede uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde seyretmektedir. Rezervlerdeki iyileşmeler öngörülerimizle uyumlu seyretmektedir. Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyesine gelmiştir.







