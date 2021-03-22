Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj

Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kamuoyuyla bir mesaj paylaştı. Kavcıoğlu, "Ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

22 Mart 2021, Pazartesi 20:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte büyük bir özveri ile yatırım üretim ihracat ve istihdamı artırıcı Sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Makro ekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Uzmanlar CNN Türk'te değerlendirdi: Dolar düşecek


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Birinci sınıf sürüş deneyimi
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Prim eksiğimi borçlanarak tamamlayabilir miyim?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Askerde bile eline silah almamıştı
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
'Kaplama' ekonomisi! Lastik başına 5.100 lira kâr
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Ev almak için 15 adım
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fed Başkanı Powell'dan dijital para açıklaması