Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

23 Kasım 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz Kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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