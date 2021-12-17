Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.
17 Aralık 2021, Cuma 13:56 Son Güncelleme:
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Aralık ayının başından bu yana 4 kez satım yönünde Döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün bir kez daha aynı yönde müdahalede bulundu.
Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan Müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB, bu müdahaleye 14,50 TL'nin üzerinden başladığı görüldü.
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