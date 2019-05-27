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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılılık hamlesi

TCMB: Yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildi. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

27 Mayıs 2019, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.

TCMB’den zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. AA

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