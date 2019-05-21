Merkez Bankası, swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü

REPO İHALELERİ YENİDEN BAŞLADI

Merkez Bankası, 10 Mayıs itibarıyla ara verdiği 1 hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başladı. Merkez Bankası bugün swap faizini yeniden yüzde 24,00'e çekmesinin ardından repo piyasasında da miktar bazlı ihale açtı. Banka bir hafta vadeli 17 milyar TL tutarında miktar bazlı repo ihalesi açtığını duyurdu.

Banka 9 Mayıs'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." açıklaması yapmıştı.