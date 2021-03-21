Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.' dedi.

21 Mart 2021, Pazar 12:41 Son Güncelleme:
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Şahap Kavcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

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